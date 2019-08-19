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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

19.08.2019 22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti.
Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Recep Tayyip Erdoğan, Yatağan, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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