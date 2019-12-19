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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Malezya'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" şeklinde konuştu.

19.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:32

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ikili görüşmenin ardından yuvarlak masa toplantısına katılan Erdoğan, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

"50 BİN MÜLTECİ GELİYOR"

Türkiye'deki mülteci sorununa değinen Erdoğan, "Şu anda 'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" ifadelerini kullandı.

"LAFLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ"

Konuşmasında, güvenli bölge konusunda batılı ülkeleri de eleştiren Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor. Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor

Cumhurbaşkanı, Kuala Lumpur, İdlib, Politika, Güncel


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