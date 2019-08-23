Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Subay ve Astsubayları selamlamasıSaygı duruşu ve İstiklal MarşıJandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşmasıSubay ve Astsubayların ant içmesiYaş kütüğüne plaket çakılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezun olan subay ve astsubaylara diplomalarını vermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan subay ve astsubaylara diplomalarını verdi.(1)

Kaynak: AA