Haberler» genel» Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği binayı gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, müze ve kütüphaneye çevrilerek gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği alanda incelemelerde bulundu.

29.08.2019 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, müze ve kütüphaneye çevrilerek gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği alanda incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Eyüpsultan'da gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Şenler'in isminin bir müze ve kütüphanede yaşatılacağını söyledi. Cenaze namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, Eyüpsultan'da İlim Yayma Cemiyeti tarafından kullanılan ve yakın zamanda Şule Yüksel Şenler adına müze ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan binayı gezdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından binadan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği binayı gezdi

Şule Yüksel Şenler, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
21:03   Şule Yüksel Şenler son yolculuğunu uğurlandı
21:00   Muhtarın fendi, belediye başkanını yendi
20:57   ABD'li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul'da
20:54   İşçiler çöpte buldukları Atatürk portresini muhtara hediye etti
20:51   Erzurum'da koç başlı mezar taşları bulundu
20:47   Dev Türk bayraklarıyla donatılan gökdelenler havadan görüntülendi
20:32   Çocuk ve kadın istismarı ve İremsu için düdüklü protesto