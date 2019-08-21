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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

21.08.2019 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un cenaze törenine katıldıktan sonra Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi, Sultanahmet, Güncel

Kaynak: İHA

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