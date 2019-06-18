18.06.2019 16:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşuyor (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı konuşmada Erdoğan, Mısır Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki ölümüyle ilgili olarak, "Mursi'nin darbeyle indirilmesini, hücrede eziyet çektirilmesini ve hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve insanlığı kınıyorum. Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor" dedi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak da "Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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