Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuştu (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "'çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler, birileri bir şey çaldıysa ona çaldı deriz. Hukuki nedir? Usulsüzlüktür. Bunun da bir siyasi ifadesi vardır. O da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 24 ayrı eserin açılışının gerçekleştiği törende konuşan Erdoğan, "Birileri konuşur, biz yaparız. Farkımız bu. Çıkmış bir tanesi diyor ki; '24 yılda ne yaptınız?' diyor. Sadece şu eser, bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Ama biz geldik Sultangazi'yi tüm alt yapısıyla, okullarıyla, ulaşımıyla, doğal gazıyla tepeden tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. Zaten biz geldiğimizde burası ilçe değildi. Sonradan burayı da ilçe haline getirdik. Büyükşehir belediyemizin kentsel dönüşüm konutları, kapalı yüzme havuzu ve spor tesisleri, öğrenci yurdu, mahalle hizmet tesisleri, millet bahçesi, Metris köprülü kavşağı ve yan yolu, Habibler itfaiye binası gibi ilçemize kazandırdığımız pek çok eserin açılışını bugün burada yapıyoruz. 'Ne yaptınız?' diyenlere cevap. Bu, sadece Sultangazi. İstanbul'u konuşmuyorum, Sultangazi'yi konuşuyorum. Sultangazi Belediyemizin tamamladığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Hanımlar Merkezi'nin resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz" dedi.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Erdoğan, "Esaretten, şehadete yürüyen, Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı ve aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde, mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Demokratik bir seçimle işbaşına gelen merhum Mursi'nin darbe ile indirilmesi hapiste tek oda hücrede eziyet çektirilmesi ve nihayet hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve tüm insanlığı esefle kınıyorum. Darbe ile devrildiğinde bize Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün, aynı çirkinliği sergiliyor olmaları, önümüzdeki kirli zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize, Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Unutmayın, pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Onun için şu 5 gün çok önemli. Durmak yok, yola devam. Çok koşacağız çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zafer ile müşerref olacağız. Ben şunu söylüyorum Zalimler için yaşasın cehennem." diye konuştu.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE AK PARTİ OLARAK, İNŞALLAH BU İŞİ BAŞARACAĞIZ"

Erdoğan, "Türkiye ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşanan hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlar, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğine inanıyorum. Pazar gününe kadar kararlı mıyız? Sandıklarda milli iradenin tecellisine hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Parti ve AK Parti olarak, inşallah bu işi başaracağız." dedi.

"İŞTE SİZ BU TÜR ŞEHİTLERİN KENDİSİNDEN KORKARSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hanımına Mursi'nin cenazesi bile gösterilmiyorlar, bu sabah 05.00'te iki oğluyla defnedildi. Niye korkuyorsunuz? İşte siz bu tür şehitlerin kendisinden korkarsınız. Korkaklar için de yaşasın cehennem. Bunu başaramayacaklar, ülkemiz için de bunu başaramayacaklar. Nasıl 15 Temmuz'da başaramadıysalar, bundan sonra da başaramayacaklar." şeklinde konuştu.

"ORDU VALİMİZE 'İT' DİYOR, ONDAN SONRA 'İT DEMEDİM' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 15 Temmuzla alakalı Binali kardeşimin rakibinin o zaman attığı tweetler var. O tweetlerde de nerede olduğu belli. Nerede? FETÖ ile beraber. Ama bunlarda biliyorsunuz yalan çok. Ne diyorlar, 'Benim onlarla alakam yok' Hepsi kayıtlarda var. Ordu'da, Ordu Valimize 'it' diyor, ondan sonra 'İt demedim' diyor. 'Basit dedim.' diyor, 'Basitleşme dedim' diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol, dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Öyleyse kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak. Tamam. Buna hazır mıyız?" diye konuştu.

"ÇALDILAR' İFADESİ HUKUKİ DEĞİLDİR AMA SİYASİDİR"

Erdoğan şöyle devam etti:

"İstanbul'u yönetimde her şeyden önce bütün komisyonlar şu anda Cumhur İttifakı'nda olduğuna göre burada hizmetin en ideal şekilde verilmesi de ancak böyle olur. Burada bir belirsizlik vardı, işte o belirsizliği çözmek için birleştirme tutanaklarındaki aleni yanlışlar. Şimdi diyorlar ki beyefendi rahatsız olmuş, hani 'çaldılar' dendi ya. Buradan söyleyeyim, Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum; 'çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Biz siyasiler, birileri bir şey çaldıysa ona çaldı deriz. Hukuki nedir? Usulsüzlüktür. Bunun da bir siyasi ifadesi vardır. O da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var hem hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyeyim. Söylediğimiz bu. Ben mazbatamı aldım' diyor'. Sen mazbatanı Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) almadın, İl Seçim Kurulu'ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun, öğreneceksin. Müracaatımızın ardından YSK mazbatayı geri aldı. Senden onu aldı. Bu ne demektir? Daha öğreneceğin çok şeyler var. Biz Nasreddin Hoca gibi damdan düştük damdan, bunların hepsini biliriz. Bunu bildiğimiz için de YSK'ye müracaatımızı yaptık. YSK de bu seçimin yenilenmesine karar verdi. Çünkü geçmişte bunun örnekleri çok. İptal etti. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür. Büyükşehirde yenileme kararı veren, yenilenme kararı veren YSK benzer itirazların dile getirildiği iki ayrı ilçede buna gerek görmemiştir. Bağırıp, çağırmadık, YSK'ye 'çete' demedik. Ama Bay Kemal YSK'ye önce methiyeler düzerken, daha sonra YSK'ye 'çete' dedi. Bizim edebimizde böyle bir şey yok ama bunlarda maalesef bu var. Her şeyi söylediler."

"SEÇİMDEN SONRA DA BUNUN HESABINI VERECEKSİN, DUR BAKALIM, BİTMEDİ İŞ"

Erdoğan, "Geçen akşam televizyon programında bunu da inkar ediyor, 'böyle bir şey yok' diyor. Niye? Yalan bunların genlerine işlemiş, genlerine. 'Ben Ordu Valisine it demedim, basitleşme dedim...' Bütün görsel ve yazılı medyada var, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin, dur bakalım, bitmedi iş." dedi.

"BENİM POLİSİME, POLİSLERİME DE YANINDAKİ AVANESİ 'ŞEREFSİZLER' DEDİ"

Erdoğan, "Benim polisime, polislerime de yanındaki avanesi 'şerefsizler' dedi. Onlar da kayıtlarda var. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polisimize 'şerefsizler' dedirtiriz. Utanmıyor musun? Yanında koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun, ondan sonra da polisime 'şerefsizler' diyorsun. Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek." diye konuştu.

HASTANEYİ GEZDİ

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da hazır bulundu. Erdoğan açılış töreninin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gezdi.



- İstanbul