Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Fox News televizyonunda katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Sunucu Bret Baier'in sorusuna sinirlenen Erdoğan, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ MENSUBU GAZETECİ DİYE SERBEST KALSA ABD BUNA NE DERSİNİZ?"

Erdoğan, sunucunun "En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de" ifadelerine tepki göstererek, "Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil. Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan, bir DEAŞ mensubu kişi gazeteci diye serbest kalsa ABD'de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sizin verdiğiniz rakamlar da çok hayali rakamlar, onu da söyleyeyim. Bu kadar gazeteci içerde falan böyle bir şey yok." diye konuştu.