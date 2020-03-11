Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Politika
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