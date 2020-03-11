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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de atılacak her adıma Türkiye olarak tüm gücümüz ve samimiyetimizle destek vermeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Politika

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