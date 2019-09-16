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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de barışın sağlanması için elimizi taşın altına daha çok koymamız...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salona g,irişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet...

16.09.2019 19:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salona g,irişi
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan:  "Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

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Kaynak: AA

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