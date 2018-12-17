Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin Başındaki Zat Yerini Korumanın Mücadelesini Veriyor, Birileri de...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar KONYA - Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana
'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katıldı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Asırlardır bilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DEAŞ, PKK
, FETÖ, Boko Haram, eş Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsalı olmayan bu modern dönem haramileri tüm çirkeflikleri ile hayat damarlarımıza hamle yapıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir milyon Müslümanın katledildiği Suriye
'de hala Suriye'nin başındaki zat yerini korumanın mücadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor."
Konya,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
Kaynak: AA