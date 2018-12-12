Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyi Bizim Güneyimiz. Terör Koridorunu Orada İnşa Etmenin...

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:49

- Türk Savunma Sanayii ZirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyi bizim güneyimiz. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içindeler. Biz, 'Bunlar teröristtir' diyoruz, bizim stratejik ortaklarımız, başta Amerika olmak üzere 'Bunlar terörist değildir' diyor. Bunlar PKK'nın yan kollarıdır, bütün ispatlar ortada. Siz bizimle niye hareket etmiyorsunuz da gidip onlarla hareket ediyorsunuz?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te hala netice alamadık. Şimdi açıklama yaptı Sayın Başkan, diyor ki '30 günde bunların tamamını temizleyeceğiz.' Göreceğiz. Temenni ederiz ki temizlesinler."