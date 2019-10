Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi, Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Suudi Arabistan siz önce bunun hesabını ödeyin""Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oy ile seçilmiş olan Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye kalkışırsanız, işimiz kolay, kapıları açarız 3,6 milyon Suriyeliyi size göndeririz" dedi.AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son 4 yılda sınır içinde 7 bin 500, sınır dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün merkezi yapılanmasının Türkiye'ye yönelik saldırıları için kullandığı Kuzey Irak topraklarında hapsedildiğini belirtti. Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun önünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile kesildiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi de Fırat'ın doğusunda Allah'ın yardımı ve güvenlik güçlerimizin yardımı ile başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekatı'nın amacı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Suriye topraklarının 4'te biri PKK-YPG terör örgütünün işgali altındayken bu ülkenin ne toprak bütünlüğünden ne de siyasi birliğinden söz edilemeyeceği açıktır. PKK'nın, YPG'nin bu işgalini görmeyenler şuanda bizim Suriye'nin birliği ve beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi. Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler, Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan DEAŞ Suriye'ye geldi. Biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz iş üretiyoruz. Şuanda bu mücadelede DEAŞ'a karşı da, PKK-PYD'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de yapacağı bir dönemde başlattığımız bu harekat Suriye'nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir. Suriye topraklarında üzerinde onlarca gücün cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz" diye konuştu."Ey AB kendinize gelin, 3,6 milyon Suriyeliyi size göndeririz"Bazı ülkelerin isimlerini veren ve dürüst olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suudi Arabistan'tan başlayacağım, Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi, Yemen şuanda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Suudi Arabistan siz önce bunun hesabını ödeyin. Yemen'de her tarafı yerle yeksan ettiniz, bunun hesabını verin. Bizim Suriye'nin birliği beraberliği için attığımız, terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oy ile seçilmiş olan Mursi'nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileri ile toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış, kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Biz inanarak bu yola çıktık. Suriye halkı, özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler hep 'ne zaman geleceksiniz?' diye çağrıda bulundular. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Eğer rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bu işler daha kolay olacaktı. Bizim Suriye halkına sevdamız zaten tartışılmaz. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale kalkışan DEAŞ, YPG-PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürtlerle sorunumuz yok, sorun tamamen terör örgütleri ile. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütü ile şuanda mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şuanda varlık gösteriyor. Çünkü hem bizim kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu işgal hareketi diye nitelendirmeye kalkışırsanız, işimiz kolay, kapıları açarız 3,6 milyon Suriyeliyi size göndeririz. Şimdi kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyon euroyu göndermeyeceklermiş. Zaten siz verdiğiniz sözü şuana kadar yerine getirmediniz. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. 40 milyar doları harcadık. Allah'ın izni ile biz bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız. 1963'ten beri oyaladınız. Siz dürüst değilsiniz. Hiçbir zaman doğru konuşmadınız. Hayatınız yalan üstüne bina edilmiş. Tayyip Erdoğan'a istediğiniz kadar saldırın, biz bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA