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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabi bize herkes akıl veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabi bize herkes akıl veriyor.

05.12.2019 00:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:38Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabi bize herkes akıl veriyor. 'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin toplarında gözümüz yok, ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz." - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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