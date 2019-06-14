Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a geldi (2)

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "TC TRK" uçağı ile TSİ 22.05'de Duşanbe Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Tacikistan Milli Meclis Başkanı
Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Tacikistan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelecek.
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Zirvesi'ne iştirak edecek Erdoğan, burada aile fotoğrafı çekimine katılacak, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın katılımcılar onuruna vereceği resepsiyonda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tacikistan'daki zirveye katılan ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.