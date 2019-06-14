14.06.2019 12:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan'ın Başkenti Duşanbe'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan'ın Başkenti Duşanbe'yi ziyaret edecek.

"Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon" temasıyla düzenlenen zirvede askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
Asya, Tacikistan, Politika

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