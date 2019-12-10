Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talep olursa Libya'ya asker göndeririz - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talep olursa Libya'ya asker göndeririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi konusunda, "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa yeteri derecede neyse gönderebiliriz" dedi.

10.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:31

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. Libya'ya asker gönderilmesi konusunda Erdoğan, "Eğer Libya bizden böyle bir talepte bulunursa yeteri derecede neyse gönderebiliriz" dedi.

"NE ZAMAN TEMİZLERSEK O ZAMAN ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diye soruyorlar. Siz ne zaman çıkarsanız, biz teröristlerden orayı ne zaman temizlersek o zaman çıkacağız" diye konuştu.

"GERÇEK SEBEP BU DEĞİL"

AB üyeliğiyle ilgili de Erdoğan, "Diyorlar ki, 'Sizin nüfusunuz çok fazla.' Aslında gerçek sebep bu değil. Gerçek sebep, biz Müslümanız" ifadesini kullandı.

"NOBEL'İN BENİM İÇİN HİÇBİR KIYMETİHARBİYESİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Nobel kendini tüketmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talep olursa Libya'ya asker göndeririz

Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

16:25 Jandarma ve sahil güvenlik ölüme yolculuğa 'dur' dedi - Haberler
16:24 Tekirdağ'da "Gülsin Onay Piyano Günleri" düzenlenecek - Haberler
16:23 Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü - Haberler
16:23 Siirt'te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Haberler
16:22 Köprü ve viyadük çalışmasında vinç devrildi: 1 ölü - Haberler
15:59 Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin YAP olacağı konuşuluyor - Haberler
15:56 Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu - Haberler
15:27 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı - Haberler
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talep olursa Libya'ya asker göndeririz - Haberler
15:23 MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı - Haberler
10.12.2019 16:36:21