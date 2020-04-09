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Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli Cıwan Ali, Heysem Ali, Dılbırin Ali ve İmad Ali kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra kendi atölyelerinde yaptıkları maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı.

09.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:19

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 8 yıl önce Mardin 'in Kızıltepe ilçesine yerleşen 4 terzi kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ücretsiz maske' açıklamasıyla birlikte kendi atölyelerinde yaptıkları maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı.

Şam'dan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeli Cıwan Ali, Heysem Ali, Dılbırin Ali ve İmad Ali kardeşler, ilçede kadın kıyafeti dikerek geçimlerini sağlıyor. Suriyeli 4 kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ücretsiz maske' açıklaması ile birlikte kendi atölyelerinde diktikleri maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı. Hayırsever kardeşler bugüne kadar diktikleri 10 bin maskeyi vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

"BENİM DE HAKKIM VAR DEVLETE YARDIM ETMEYE"

Türkiye'nin kendisine çok yardımı olduğunu anlatan Cıwan Ali, "8 senedir Kızıltepe'deyim. Bayan terzi işi yapıyorum. Cumhurbaşkanının maskelerin ücretsiz olacak açıklaması sonrası ben de bu devlete yardım etmek istedim. Çünkü bu devletin bana yardımı var. Ben de bugün bir Türk vatandaşı gibiyim. Benim de hakkım var devlete yardım etmeye. Ben de bu maskeleri ücretsiz dikmek istedim" dedi.

"BEDAVA DAĞITMAK İÇİN GELDİLER"

Suriyeli kardeşlerin takdir edilecek bir davranış sergilediğini anlatan Kızıltepeli vatandaş Nurettin Oral, "Suriyeli 4 arkadaşım Şam'dan bizim memlekete gelmişler. Cumhurbaşkanımızın maskeler bedava dağıtılacak direktifleri ile beraber halkımıza bedava dağıtmak üzere bizim pazara geldiler. Biz de Kızıltepe halkı olarak onlara teşekkür ederiz. İnşallah bu virüs belası bizim memleketimizden gider" şeklinde konuştu.

Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kızıltepe, Mardin, Güncel
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