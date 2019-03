Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi Cumhur İttifakı Mitinginde Konuştu Açıklaması

Kaynak: İHA

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın ilk mitingini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi Bay Kemal'den kurtarma seçimidir. Siz delege sistemi ile bu adamdan kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz" derken, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ile ilgili de, "Onlar gelecekmiş oradan bizi oradan süreceklermiş. ya senin atan bizi süremedi bu ülke artık eski Türkiye değil. Bir gelmeye teşebbüs etseniz geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ilk kez İzmir Gündoğdu'da 'Cumhur İttifakı' adıyla dev miting gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı'nın iki lideri, tarihi mitingde önemli mesajlar verdi.Mitingde Bahçeli'nin ardından binlerce vatandaşa seslenen Erdoğan, "İzmir, güzel İzmir, efelerin efesi İzmir. İstiklalimizin tapusu İzmir. Milletimizin gür sesi İzmir. Ne güzelsin İzmir. Asırlardır yolunu kaybedene yol, yurdunu kaybeden yurt, ailesini kaybedene kardeş olan İzmir. Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendinde toplayan İzmir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu İzmir. Gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğunun batıya açılan, batının da doğuyla ilk selamlaştığı yer İzmir. Türkiye'nin sadece siyasi değil iktisadi bağımsızlığının da sembolü İzmir. Bugün son bir yılda dördüncü defadır İzmirli kardeşlerimle hasret gideriyorum. Yine de İzmir'e doyamadık. İnşallah seçimden sonra zaferi sizlerle kutlamak için tekrar geleceğiz. Buna hazır mıyız?" diye konuştu."İlk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz""Dikkat edin bizimki Cumhur İttifakı'dır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda kurduk. Seçin ittifakı bu birlikteliğin tabii sonucundan ibarettir. Bahçeli ile ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak yolumuza devam ediyoruz. 14 gün kaldı. Onun için kapı kapı dolaşıyoruz. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Siz kararı verirseniz evelallah bu iş biter. İzmir, rahmetli Menderes'in, Özal'ın gözde şehridir. Biz de hasbi bir muhabbetle İzmir'i seviyoruz. Birileri terör örgütünün desteği ile bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek hizmeti olmayanlar bu şehri yıllardır belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler. Şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onun üzerinde birleştiler. Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelemez. Bugüne kadar bir eserleri var mı? İzmir'in körfezine bakın kokudan omu? Bu kokuyu yok edebildiler mi? İzmir'e bu layık mı? Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu. İzmir'i Zeybekci ile şanına yakışır hale getirmeye kararlıyız.""Biz insanımızın giyimine mi, yediğine içtiğine mi karıştık?"Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Biz insanımızın giyimine mi, yediğine içtiğine mi karıştık? Ama bunlar 'bunlar gelirse şöyle böyle olacak diyor' 17 yıldır iktidardayız. Hanım kardeşlerime bakıyorum. Herkes istediği gibi giyiniyor. Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler. Bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü? Katkılarını kenara bıraktım ecdadın emanetine saygı duyduklarına şahitlik ettiniz mi? Gaziemir'in ilk fethedilen yeri Seydiköy'dür. Gazi Umur Bey burayı fethederken Seydi Baba adına türbe yaptırıyor. Bunlar tarumar edip yerini vezir çiftliğine peşkeş çektiler. Yunan'ın işgal ettiğinde cesaret edip yapamadığını maalesef bunlar gerçekleştirdi. Bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümetin yatırımlarını da doğru dürüst değerlendiremediler. Bu seçimlerde adaylarını gösterdiler. Bu aday CHP'nin adayı değildir ha. Bu kişiye tüm CHP karşıydı. Bu kişi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Adaylık icazetini Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek, yatırım getirmek, proje üretmek gibi bir derdi de yok. Öyle bir kalitesi de yok. CHP Buca adayını değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e rant anlayışı ile yaklaşıyor olmasıdır. 'İzmir'e ceketimizi assak kazanırız' diye baktıkları için İzmir'i umursamıyorlar" dedi."Defol git oraya orada yaşa""Bunların amacı belediyelere CHP görüntüsü altında bölücü örgüte teslime etmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar bölücü örgütün eş başkanı bunu açıkça ifade etti. Eş başkan çıktı 'Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu da, İzmir'deki adayı da HDP'nin oylarıyla seçildiğini bilecek' diye meydan okudu' diyerek HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin videosunu izletti. Erdoğan videonun ardından, 'Bu adam Kürt bile değil. Bu Kürt kardeşlerimi istismar eden bir sahtekardır. 'Kürdistan' diyor. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge var mı? Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu var, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege var, Marmara var ama Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git oraya orada yaşa. Bu adamın alacağı cevap nedir? CHP'ye ve ittifaka İzmir'de seçimi kaybettirmektir. Buna var mıyız?" diye sordu."Bu maskeli baloya ne gerek var?"İzmir'de oyun oynandığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"CHP'li belediye meclis üyesi listesinden bölücü terör kontenjanından çok isim var. Seçime niye girmiyorlar? Zaten CHP listesinden seçime girdiler. Geçmişte İzmir'deki her seçimde aday gösteren parti bu seçimde neden görünmüyor? Çünkü bu seçimde kendi adıyla değil CHP adıyla yarışıyorlar. Adı iyi, kendi karışık partinin büyükşehir ve ilçelerin birkaçı dışında aday var mı? Bu maskeli baloya ne gerek var? Biz de delikanlıca, mertçe, açıkça Cumhur İttifakı olarak çıktık. İzmir'de büyükşehir adayımız, ilçe adaylarımız belli. Gizlediğimiz hiçbir şey yok. Öteki tarafta neyin ne olduğu belli değil. Kimin kimi desteklediği belli olmayan ittifaktan ülkeye hayır gelir mi?""Senin her yeriniz keleş olsa ne olur"Konuşmasında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın videolarını izleten Erdoğan, şöyle devam etti:"Ne diyor, '1 Temmuza terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıda' diyor. Bu adam suçludur. Savaş ilanı yazıyor. Sizin her yeriniz savaş olsa ne yazar. Topunuz gelin topunuz. Bir kaşık suda bunları boğarız. 'Sırtımızı PYD'ye dayadık' diyor. Biz de sırtımızı İzmirli kardeşlerimize ve Allah'ımıza dayadık. Milletimize dayadık. Farkımız bu. Keleşleri bize döndüreceklermiş. Senin her yeriniz keleş olsa ne olur, siz kalleşsiniz kalleş."Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilgili, "Bay Kemal'in bir özelliği var; oturduğu yerden kalkmaz. Bütün seçimleri kaybetti, yahu adam oradan kalkmıyor. Kalkarsa bir daha oturamayacak onun için. 31 Mart, CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi Bay Kemal'den kurtarma seçimidir. Siz delege sistemi ile bu adamdan kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz" dedi."Tüm engellemelere rağmen inşa edeceğiz"İzmir hakkındaki projeleri tek tek sıralayan Erdoğan, tüm engellemelere rağmen Karşıyaka'ya modern stadyumu kazandırmaya kararlı olduklarını, İzmir Atatürk Stadı yerine dünyanın en modern yapılarından biri olacak İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı'nı inşa edeceklerini belirtti. Erdoğan, "İzmir ibreyi İzmir tersine çevirecek. Sizlerden bu maskeli balo, bu matruşka oyunu, bu bukalemun siyasetini 31 Mart'ta sona erdirmenizi bekliyorum" ifadelerine yer verdi."İZBAN'ın yüzde 50'sini biz yaptık"Erdoğan, "İzmir- İstanbul arasını 8 saatten 3,5 saate indirecek otoyol projemizi bu yıl bitiriyoruz. 31 Mart'ta bu CHP zihniyetine gereken dersi sandıkta vermemiz gerekmez mi? İstanbul-İzmir Otoyolu her şeye değer. Bugün mitingden sonra canlı bağlantı ile otoyolun 65 kilometrelik kesimini daha resmen hizmete açıyoruz. Böylece Balıkesir-Edremit-Ayvalık yolu bağlantısını sağlıyoruz. 30 dakikadan 15 dakikaya inecek. İş bilenin kılıç kuşananın. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolu olmayan suyu olmayan gayri medenidir. Zeybekci, İzmir'in trafiğini sorun olmaktan çıkaracak projeleri hazırladı. Bu İZBAN'ın yüzde 50'sini biz yaptık, büyükşehir yapmadı. Çünkü yapacak güçte değil baktık yarıda kalacak dedik biz bunu yapalım. Kemalpaşa yeni yol bağlantısını, Aliağa Selçuk bağlantısını şehrimize biz kazandırdık. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne demiryolu bağlantı hattı yaptık. Halkapınar-Otogar arasında 2,3 kat trilyon maliyette bir metro hattı yapmak için çalışmalara başladık. İhalesine yakında çıkıyoruz. Körfez Geçiş Projesi'nin de etütlerini tamamladık. 16 kilometre raylı sistem, 12 kilometre kara yolu, deniz kesiminde 4,2 kilometre köprüsü ile bu iki yapıyı birbirine bağlayan yapay ada bulunuyor. ÇED belgesi alındı. Bu projenin ihalesini yap işlet devret modeli ile yapıp 2023 yılına kadar hizmete sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu."Bunları helvaya dönüştürecek usta lazım"İzmir'in su sorununu çözdüklerini belirten Erdoğan, "Bay Kemal 'çiftçiler aç' diyor. Çiftçi kardeşlerimize şu ana kadar 3,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 3 yeni OSB, 4 teknopark, 82 AR-GE merkezi, 28 tasarım merkezi kurduk. İzmir'de Serbest Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi kurma amacıyla hazırlıklara başladık. Ayrıca Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi kurmayı da planlıyoruz ve İzmir kendi markalarını oluşturarak dünyaya pazarlayabilecek. Geleneksel iş kollarının üretime ve kazanca dönüşmesini sağlamak istiyoruz. İzmir'de un var, yağ var, şeker var sadece bunları helvaya dönüştürecek usta lazım; işte Zeybekci" dedi.Kılıçdaroğlu'nun videosunu izletti31 Mart seçimlerinin beka seçimleri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yeni Zelanda'da bir cani, cuma namazı için toplanan Müslümanları katlettiği silahın üzerine ülkemizi ve milletimizi hedef alan semboller çiziyor. Bu saldırıyı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm örgütler, dünya liderleri saldırı olarak değerlendiriyor ama bunun adını koymuyorlar. Bu 'Hristiyan terörist' diyemiyorlar ama Müslüman olsa 'İslami terör' diyorlar. Batı'ya İzmir'den sesleniyorum; niye söyleyemiyorsunuz? Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda'daki sapkın siyasetçi saldırı sorumluluğunu İslam'a ve Müslümanlara yüklemeye kalkıyor. Şimdi size onu da ispatlıyorum" diyerek hep terör saldırısı görüntülerini hem de Kılıçdaroğlu'nun saldırı ile ilgili açıklamalarını izletti.Erdoğan, "Bay Kemal'in söylediğine bakın 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. ya sen ne menem adamsın. Yüzde 99'u Müslüman olan ülkede ana muhalefetin başında nasıl bu ifadeyi kullanırsın? CHP'ye gönül veren kardeşlerim 31 Mart'ta bu adama haddini bildirmeyecek misiniz? Hristiyan'ın ağız ile konuşuyorsun. 31 Mart'ta bu aziz millet Allah'ın izni ile Kandil'dekilere de, HDP'ye de, Bay Kemal'e de dersini en güzel şekilde verecektir" diye konuştu."Bir gelmeye teşebbüs etseniz geleceğiniz varsa göreceğiniz de var"Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkındaki sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ne diyor, 'Anadolu yakasında yaşayın, Avrupa'ya giremezsiniz' diyor. Onlar gelecekmiş oradan bizi oradan süreceklermiş. ya senin atan bizi süremedi bu ülke artık eski Türkiye değil. Bir gelmeye teşebbüs etseniz geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Bu Bay Kemal 15 Temmuz 23.15'te havalimanına indi. 01.15'te ben indim. Bay Kemal FETÖ'cülerle dayanışma içinde olduğundan tankların arasından Bakırköy'e gitti. Bay Kemal sen ürkeksin, korkaksın. Senden bir şey olmaz" ifadelerini kullandı."Biz de bu kararınızı bekliyoruz zaten"Avrupa Parlamentosu'nun tamamının bölücü olduğunu söyleyen Erdoğan, "Fırsat bulsalar bu ülkeyi terör örgütlerine teslim etmekte tereddüt etmezler. Diyorlar ki 'AB ile müzakereleri durduralım.' Tamam güzel hadi. Senin aldığın kararın kıymeti yok ama AB böyle karar alsa ne kadar hayırlı olur. Biz de bu kararınızı bekliyoruz zaten. Biz hazırız ama alamazlar. Savunma sanayimizi baltalamaya çalışıyorlar. Baltalayamayacaksınız" diyerek sözlerini sonlandırdı.Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu açılışıKonuşmaların ardından Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu Yap-İşlet-Devret Projesi kapsamında; Balıkesir kuzey kavşağı ile batı kavşağı arasındaki 29 kilometrelik ana gövde, 3,5 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik otoyol kesimi ve Akhisar kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki 24,5 kilometrelik ana gövde, 8 kilometrelik Akhisar bağlantı yolu olmak üzere toplam 32,5 kilometrelik otoyol kesiminin açılışı canlı bağlantı ile yapıldı."Nihat Zeybekci ile balkon konuşması yapmaya var mıyız?"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "İzmir; 2004'te, 2007'de, 2009'da, 2014'te mitinglerde tarih yazdı. İzmir, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın hep yanında durdu, durmaya da devam edecek inşallah. siz bugün bir şey söylüyorsunuz; 31 Mart'a işaret fişeği atıyorsunuz. 31 Mart'ta 20 senedir devam eden CHP'li belediyeye 'tamam' diyorsunuz. Tamam mı bunlar için? 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesinin balkonundan Nihat Zeybekci ile balkon konuşması yapmaya var mıyız? 30 ilçemizin meydanlarında zeybek oynamaya var mıyız?" diye sordu."Fotoğraf karesi aynı"Mitingde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şunları söyledi: "İzmir Recep Tayyip Erdoğan'la, Devlet Bahçeli ile Nihat Zeybekci ile daha güzel. İzmir'in bakanı olarak Ankara'ya gittim ama İzmir'i unutmuyorum. Sizlerin emrindeyim. İzmir AK Parti belediyeciliği ile ne yazık ki tanışamadı. 1983 yılında İzmir'den ayrıldım, 2004 yılında döndüm. Fotoğraf karesi aynı. İzmir artık AK Parti belediyeciliğine kavuşmak zorundadır 31 Mart'ta alanda zeybek oynamaya var mıyız?"Mitingden detaylarGündoğdu Meydanı'nda yapılan mitingde, daha önce İstanbul Yenikapı'daki miting için hazırlanan sahnenin aynısı kuruldu. Parti flamalarının yer almadığı mitingde, İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtıldı. Gündoğdu Meydanı'na rahatlıkla girilebilmesi için de gerekli planlamalar yapılırken, vatandaşlara 250 bin adet su verildi. Alanın iki farklı noktasına Kızılay çadırları kuruldu. Ayrıca alan içerisinde olası bir sağlık sorununa karşı güvenlik koridoru oluşturuldu. Alan Cumhuriyet Meydanı'ndan Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar polis bariyerleri ile kapatıldı. Alana girişler, altı kapıdan yapıldı. Vatandaşlar, arama noktalarından geçerek alana giriş yaptı.Öte yandan alana Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu ve 'Beka için milli karar' yazılı dev bir pankart asıldı. Bu pankartın hemen yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu ve üzerinde 'Cumhur için istikrar' yazılı pankart asıldı. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin de 'Zeybekci çözer, İzmir'e değer' yazılı bir pankartı alanda yer aldı. Mitingde Cumhur İttifakı İzmir adayları da sahneye davet edilerek halkı selamladı. - İZMİR