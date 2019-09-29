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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

29.09.2019 18:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.
Erdoğan, MI·LGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giris¸ To¨reni" ve "Pakistan MI·LGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme To¨reni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.
Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

Kısıklı, Güncel

Kaynak: AA

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