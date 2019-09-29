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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.

29.09.2019 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Genel

Kaynak: İHA

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