Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tbmm Başkanlığı Seçimi) Cumhur İttifakı Büyük Bir Zafer Elde Etti"

- AK Parti
'nin Hatay
miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması HATAY - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mustafa Şentop
'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin."
Hatay, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA