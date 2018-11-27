Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Grup Toplantısında Konuştu

27 Kasım 2018 Salı 13:29



27 Kasım 2018 Salı 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan, oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görmelidirler. Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik husumetleri gün gibi ortada olan teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu. "Kandil'deki terör elebaşlarının başına ödül koyanlar onların emrindeki teröristler ile her gün iş tutuyorlar" diyen Erdoğan, "Başlarına ödül koydukları teröristlerden emir alan grupların ülkemize yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyleyenler sadece kendilerini kandırırlar. Kandil'dekilerin, dağlara kaçırılan kızların, kadınların ne hale getirildiklerini mızrak çuvala sığmıyor, tüm dünya izliyor ve onların ne yazık ki onlardan doğan çocuklar da Avrupa'da, şurada, burada satılıyor. Çünkü bunlar hem insan kaçakçısı hem de bu tür gayrimeşru çocukların da pazarlamasını yapan örgüt. İsterseniz gelin bu tür samimiyetsizliklere cevabımızı Ziya Paşa'nın Terkib-i Bend'i ile verelim: 'En ummadığın keşf eder esrar-ı derünun, Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? En ummadığın senin içyüzünü keşfeder, Sen herkesi kör, halkı sersem mi sanıyorsun? Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın, Ey gonca bu cem'iyyeti her-dem mi sanırsın? Na-merd olayım çarha eğer minnet edersem, Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın? Allah'a tevekkül edenin yaveri Hak'dır, Na-şad gönül bir gün olur şad olacaktır.' Allah'ın izniyle teröristleri tepeleyerek gönüllerimizi şad edeceğimiz günler çok yakındır. Grup toplantımızdan sonra gerçekleştireceğimiz MGK toplantımızda bu meseleleri konuşacak, değerlendirecek ve önemli kararlar alacağız. Ülkemize bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan, oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görmelidirler. Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik husumetleri gün gibi ortada olan teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.AK Parti'nin iktidar olduğu günden beri ülkenin ve milletin meseleleri ile kendi siyasi gündeminin ayrımını titizlikle yapabilmiş bir parti olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu sayede geçtiğimiz 16 yılda girdiğimiz 14 seçime rağmen ülkemizin tüm önemli meselelerini olması gerektiği gibi yönetmeyi başardık. Güney Amerika dönüşü kalan illerimizin adaylarını ve artık şekillenmeye başlayan ilçe adaylarımızı da bu arada genel başkan yardımcılarım birlikte çalışacaklar, beldelerle birlikte onları da hazırlayacaklar ve döndüğümüzde onları açıklayacağız. Seçim tarihine kadar bir yandan siyasi çalışmalarımızı, diğer yandan devlet işlerini beraberce yürüterek ülkemize ve milletimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ekonomide yaz aylarında maruz kalınan saldırıların olumsuz etkilerinin yavaş yavaş silindiğine dikkat çeken Erdoğan, "Seçim ikliminin bu olumlu gidişi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin hala tereddütle yaklaştıklarını, yatırımları ve harcamaları konusunda bekle gör politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Halbuki gün bekleme değil tam tersine fırsatları değerlendirme günüdür. Uluslararası yatırımcıların giderek artan ilgisi ülkemizdeki çevrelere de örnek olmalıdır. Kaynakları atıl tutarak değil yatırıma, üretime, ihracata, ticarete, istihdama yönelterek değerlendirmek hem en doğru hem de en hayırlı yöntemdir. Aralık ayında bu çerçevede çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye, güya en sıkıntılı günlerinde dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havaalanının yine kendi alanında çok önemli yatırım olar Star Rafinerisinin, TANAP'ın açılışlarını yaparak Türk Akım Projesini topraklarına çıkartarak dünya gündeminde en üst sıralarda yer almıştır. İhracatımız, turizmimiz, turist sayısı 40 milyonu aşıyor, rekor üzerine rekor. Bunca güzel gelişme varken hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık ayıyla birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız. Mahalli seçimleri bu sürecin takozu değil, destekçisi haline dönüştüreceğiz" dedi.31 Mart 2019 mahalli seçim manifestosunun Aralık ayında ilan edileceğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"2004'te 'Yerel Kalkınma Başlıyor', 2009'da 'Marka Şehirler', 2014'te 'Daima Millet Daima Hizmet' demiştik. 2019 için de gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. AK Parti, şahsım başta olmak üzere mahalli idarelerdeki başarılarıyla milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Belediyelerdeki tecrübemizi ve pratikliğimizi, hükümete geldikten sonra ülke çapındaki tüm çalışmalarımıza yansıttık. Bu sayede cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılında yapılanlardan kat ve kat fazla hizmeti 16 senede ülkemize ve milletimize kazandırmayı başardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal yardımlara kadar her alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattık. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana Muhalefet gibi sadece akşam başka sabah başka yalanlarla değil. Belediye hizmetlerinin mazereti, bürokrasisi, manisi olmaz. Belediye başkanlığının mesai saati olmaz, sürekli halkın içinde olmayan, kapısı daima halka açık bulunmayan, telefonu çaldığında açılmayan bir belediye başkanının başarılı olması mümkün değildir. Milletinin evinin önünden çöpü düzenli olarak alamıyorsanız, sokağını, caddesini, parkını pırıl pırıl yapamıyorsanız, musluğundan suyunu akıtamıyorsanız millet size mazeretinizi sormaz, biletinizi kesip gönderir. Bazen söylüyorum bu Ana Muhalefet rahatsız oluyor. ya niye rahatsız oluyorsunuz. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben muslukları akmayan bir CHP'li belediyeden almıştım, dağ gibi çöpleri olan bir belediyeyi CHP'den almıştım. Gazetelerin maske dağıttığı bir İstanbul'u CHP'den almıştım. Bu millet kime nasıl bilet keseceğini biliyor. Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Partimde de bu tür arkadaşlarım varsa kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz." - ANKARA