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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

29.10.2019 13:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yabancı misyon temsilcileri kabul etti.
(Derya Yetim/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

29 ekim cumhuriyet bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: İHA


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