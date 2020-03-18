Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere hep birlikte riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.
18.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere hep birlikte riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla...
Etiketler : Çankaya Köşkü, Güncel