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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere hep birlikte riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.

18.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
(5) Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Tedbirlere hep birlikte riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla...

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirlere hep birlikte riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla...
Etiketler : Çankaya Köşkü, Güncel

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