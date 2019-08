Cumhurbaşkanı erdoğan: tehdit dinlemeyiz, türkiye'nin haklarını savunacağız (2)

GÜNEYSU'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki programının ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, ilçede yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Güneysu Konakları'nın açılışını yaptı, diğer yatırımların da toplu açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen teşekkür mitinginde de hemşerilerine hitap etti. Erdoğan, sahil dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'yla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptıklarını belirerek, yatırımın 1,5 yıl içinde bitirilip hizmete açılacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili konuşan ve ana muhalefet partisine tepki gösteren Erdoğan, "Sevgili kardeşlerim, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini korumanın hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin haklarını müdafaa etmedin mücadelesini veriyor. Soruyorum size Türkiye'de bundan daha milli bir mesele olabilir mi? İçerdeki tüm tartışmaların merkezinde, etrafında kenetlenilmesi gereken daha önemli bir konu olabilir mi? Ama maalesef ülkemizde biz bunu sağlayamıyoruz. Çünkü bizde CHP diye bir parti var. Onun başındaki zat ve şürekası hep başka yoldan gidiyor. Bu ekip terör örgütleriyle mücadelemizden, Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar her konuda, ülkemizin ve milletimizin değil, karşımızdakilerin yanında saf tutuyor. Son olarak bu meselede niyetleri belli ettiler. Biliyorsunuz daha önce de aynı meseleyi, güya sondaj gemilerimizin ve faaliyetlerimizin maliyeti üzerinden Rum ağzıyla mecliste gündeme getirmişlerdi. Yunan gazetelerine manşet olmak için kendi ülkelerine iftira atmaktan çekinmemişlerdi. Tabii biz bunlara aldırmadık" dedi.

'KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMADIK'

Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerinin başlamasıyla Türkiye'nin karşısına bölgede hesabı olan güçler çıktığını ve bunlara papuç bırakmayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizi daha önce hiç sahip olmadığımız, 2 gelişmiş sondaj gemisi ve 2 model sismik araştırma gemisi sahibi yaptık. Daha önce bizim böyle bir şeyimiz yoktu. Sağ olsun, hazine ve maliye bakanımızın enerji tabii kaynaklar bakanı olduğu dönemde bu alışları yaptık. Bu gemilerle Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerimize başlayınca karşımıza bölgede hesabı olan güçler çıktı. Avrupa Birliği'ne Rumların yanında yer alarak bu husumet çemberinde yerini aldı. Bu husumet çemberinde ülkemize yönelik ithamların ve tehditlerin bini bir para. Elbette kuru gürültüye pabuç bırakmadık, mücadeleyi bir an bile gevşetmedik" diye konuştu.

'BAY KEMAL SANA TÜRK BAYRAĞINI DA ÖĞRETECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hadi bu mücadeleyi yok saydın, gemilerimizin üzerindeki devasa Türk bayraklarını damı görmedin. Yoksa o bayrakları başka ülkelerin bayrağımı zannettin. Ama bay Kemal sana Türk bayrağını da öğreteceğiz. Bunu da öğreneceksin. Hadi senin gündemin başka olduğu için olup bitenden haberin yok. Bir telefon açıp konuyu bilen birine 'Doğu Akdeniz'de neler oluyor? diye sormakta mı aklına gelmedi. Anlaşılan o ki, terör örgütlerinin destekçileriyle düşüp kalkmaktan, bunların sadece gönülleri kirlenmekten kalmamış. Gözleri de kör olmuş. CHP'nin başındaki zat istediği kadar çırpınsın, istediği kadar Rumların ağzıyla konuşsun. Biz bu işi sonuna kadar götürmekte kararlıyız."

'GÜÇLÜ TÜRKİYEMİZİN SİLUETİ UFUKTA BELİRMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik, siyasi ve askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiklerinde, Türkiye'nin önünde duracak kimsenin kalmayacağını da vurguladı. Erdoğan, "Allah'ın izni ve yardımıyla Doğu Akdeniz'de petrol ya da doğalgaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepside kapımızda sıraya girecekler. Çünkü enerji demek güç demektir. Türkiye jeopolitik, siyasi, askeri gücünü enerji kaynaklarının desteklediği ekonomik gücüyle tahkim ettiğinde önümüzde duracak kimse kalmaz. Bunu engellemeye CHP'nin de, al takke ver külah işbirliği içinde olduğu bölücü destekçilerinin de güçleri yetmeyecektir. Ankara'dan İstanbul'da bunlarla kol kola yürümek seni kurtarmaz. Büyük ve güçlü Türkiyemizin silueti ufukta belirmiştir. İnşallah çok yakın bir zamanda hep birlikte bunun tamamen gerçekleştiğini de göreceğiz" dedi.

'İSTANBUL'U SEL BASTI BEYFENDİ TATİLDE'

Ülke ve şehir yönetmenin başka bir işe benzemeyeceğini anlatarak, CHP ve HDP'li belediye başkanlarını eleştiren Erdoğan, "Şayet milletinizle, insanlarınızla derin bir gönül bağınız yoksa yönetmeniz için emanetinize verilen güç sizi zehirler. Şu anda CHP'nin yönetimine geçen pek çok belediyede işte bu zehirlenme yaşanıyor. Milletimizin hizmet beklentisiyle yöneldiği CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı bir kaç ay içinde gerçek yüzlerini gösterdiler. İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde. Daha dün bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı. Kimi kimsesiz çocukları sokağa attı. İşte bakıyorsunuz Kandil'de öldürülen bir yavru, öbür yavruyu da belediyenin içinde hapsediyorlar. Anne kapıda ne yapıyor 'Evladım gelene kadar buradan ayrılmayacağım'. Kimi belediyeyi ailesinin mülkü sanarak kaynakları peşkeş çekmeye çalıştı. Kimi millete kabadayılığa yeltendi. Kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek dönem bitene kadar hiç bir iş yapmayacağını ilan etti. Böyle bir siyaset anlayışını biz kabul etmiyoruz. Milletimiz bunların gerçek yüzünü gördükçe taşlar yerine oturmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

'TERÖRE KİM PRİM VERİRSE KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR'

Milletin tek bir kuruşunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yummayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil, inşa belediyeciliği ile tanıştıracağız. Tabi birde terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan belediye başkanlarının durumu var. Milleti değilde teröristleri kucaklayan belediye başkanlarından söz ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın; biz bu ülkenin ve bu milletin tek bir kuruşunun dahi terör örgütlerine peşkeş çekilmesine göz yumamayız. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine İl valilerimizin başkan vekili olarak atanması milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermez. Ne Avrupa'da, ne Amerika'da, ne de başka bir yerde böyle bir örnek yoktur. Türkiye bu operasyonları evrensel hukuk kurallarına, uluslararası kabullere ve uygulamalara göre yapmıştır. Nitekim tamamen içi boş ülkemize karşı husumet kokan bir takım açıklamaları bir kenara bırakacak olursanız atılan adıma, ciddiye alınacak hiçbir tepkide gelmedi. Çünkü herkes bu konuda Türkiye'nin haklı olduğunu biliyor. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle takibimizi ve gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Teröre kim prim verirse, karşısında bizi bulacaktır."

HER ZAMANKİNDEN DAHA UYANIK OLMALIYIZ

Türkiye'yi daha ileriye taşımak için mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini de vurgulayan Erdoğan, "Rabbim ömür, milletim destek verdiği müddetçe bu kutlu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Şayet bizler bu birliğimizi, beraberliğimizi korursak kimse bizi yıkamaz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik tehditler, saldırılar, tuzaklar bütün bunların karşısında her zamankinden daha uyanık olmalıyız" diyerek konuşmasını tamamladı.

DEDE YADİGARİ SAATİ HEDİYE ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile RTEÜ Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakır işlemeli tablo hediye etti. Kalabalığın içerisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen bir vatandaş, geldiği kürsü önünde cebinden çıkardığı dede yadigarı saati Erdoğan'a armağan etti. Saati inceleyen Erdoğan, hediye için teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRARAYA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı desteği ile yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı' kapsamında Rize'de dereceye giren girişimcilerle bir araya geldi. Rize Valiliği Ayder Salonu'nda düzenlenen programda dereceye giren 10 projenin sunumu yapıldı. Programa Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut ile Rize İl Tarım ve Orman müdürlüklerinde girişimcilik eğitimi alan kadın çiftçiler katıldı. Emine Erdoğan, program sırasında kadın çiftçilerle sohbet etti.