Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehlikenin kapımızı çalmasını beklemeden sürekli ve yeni tedbirler alıyor,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.
18.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(7)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehlikenin kapımızı çalmasını beklemeden sürekli ve yeni tedbirler alıyor,...
Etiketler : Çankaya Köşkü, Güncel