Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
18.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika