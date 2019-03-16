Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'a Gidiyor

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kisikli/' title='Kısıklı'>Kısıklı</a>'daki evinden helikoptere binerek <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tekirdag/' title='Tekirdağ'>Tekirdağ</a>'a gitmek üzere yola çıktı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ı <a class='keyword' href='/kisikli/' title='Kısıklı'>Kısıklı</a>'da <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-valisi/' title='İstanbul Valisi'>İstanbul Valisi</a> Ali Yerlikaya ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> İl Emniyet Müdürü Dr. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-caliskan-6203/' title='Mustafa Çalışkan'>Mustafa Çalışkan</a> uğurladı.<br><br>Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, bugün öğle saatlerinde <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tekirdag/' title='Tekirdağ'>Tekirdağ</a>'a gitmek için Kısıklı'daki evinden ayrıldı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-valisi/' title='İstanbul Valisi'>İstanbul Valisi</a> Ali Yerlikaya ve <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> İl Emniyet Müdürü Dr. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-caliskan-6203/' title='Mustafa Çalışkan'>Mustafa Çalışkan</a> da Kısıklı'daki eve gelerek Erdoğan'ı uğurladı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>, <a class='keyword' href='/tekirdag/' title='Tekirdağ'>Tekirdağ</a>'da düzenlenen mitingde halka hitap edecek. Erdoğan'ın Tekirdağ'daki programından sonra da İstanbul'un <a class='keyword' href='/catalca/' title='Çatalca'>Çatalca</a> ilçesine gitmesi bekleniyor. - İSTANBUL