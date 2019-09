Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır 'da evlatları dağa kaçırılan anaların dimdik durmasının bir sebebi olduğunu belirterek, "Ölümden kormuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar." dedi.Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul 'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, büyük devlet ve millet olmanın aynı zamanda büyük dertler, saldırılar ve sorunlarla mücadele etmeyi gerektirdiğini söyledi. Türkiye şayet kendisine biçilen geri kalmış veya az gelişmiş ülke rolünü kabul edip başını kasap bıçağının önüne kuzu kuzu uzatmış olsaydı, şu anda yaşanılan sıkıntıların çoğunun gündemde yer almayacağını ifade eden Erdoğan, ancak milletin tarihinin hiçbir döneminde esareti, müstemleke olmayı, zillet içinde yaşamayı kabul etmediğini, etmeyeceğini kaydetti.Erdoğan, milletin bu hasletini bildikleri için ne kadar büyük ve tehlikeli olursa olsun istiklal ve istikbal için hiçbir mücadelen geri durmadıklarını dile getirerek, gerektiğinde milleti göbeğini kaşıyan adam ve bidon kafalı diyerek küçümseyenlerin üzerine gittiklerini anlattı.Gerektiğinde terör örgütleri aracılığıyla ülkeye rota tayin etmeye kalkanların suratına bir şamar gibi indiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Çünkü onların da ruh köklerinde bir dinamizm var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin içinde, yanında, arkasında olan ve onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok. Bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar. Kimseyi aldatamazsınız, sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.""Tüm devletlerin temsilcileri önünde açık ve net olacağız"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buraların rastgele topraklar olmadığını belirterek, İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da huda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerini seslendirdi.Bu toprakların bu şekilde vatan olduğunu, gerektiğinde hayat pahasına darbecilerin silahlarının karşısına dikilip tıpkı Sultan Alparslan gibi "Ya şehit, ya muzaffer ocağız", Gazi Mustafa Kemal gibi "Ya istiklal, ya ölüm" denildiğini ifade eden Erdoğan, maruz kalınan her saldırıya milletle birlikte "Ya olacağız, ya öleceğiz" diyerek karşı koyduklarını söyledi.Erdoğan, ecdadın bu toprakları çok büyük fedakarlıklarla, vatan haline getirdiğini vurgulayarak, yeni nesillere sadece bir vatan değil aynı zamanda bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisini miras bırakmak için çalıştıklarını, dertlerinin bu olduğunu kaydetti.Bugün de BM Genel Toplantıları için bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu geniş bir heyetle Amerika'ya hareket edeceğini anımsatan Erdoğan, ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünülüyorsa, neye inanılıyorsa ve ne yapılmak isteniliyorsa hepsini tüm devletlerinin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceklerini, açık ve net olacaklarını dile getirdi.Erdoğan, devlet başkanlarıyla ve liderlerle yapacakları ikili görüşmelerde de yine bunları açık ve net olarak anlatacaklarını vurgulayarak, "Dünya ekonomisi toplanacak, onlarla da bunları konuşacağız. Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır. Ama biz topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz. Dolayısıyla bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet en ağır bedel olan ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir." diye konuştu."Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açtık"Ülkeyi hedeflerinden alıkoymak isteyenlere cevabın, hayallerin, heyecanın, azmin ve inancın kaybetmeden çok çalışarak verileceğini belirten Erdoğan, milletin bir şeye inandığında ve yola çıktığında onu durdurabilecek hiçbir gücün olmadığını kaydetti.Erdoğan, milletin bir daha asla kendini korumak, dostlarına destek olmak, mazlumların elinden tutmak ve hedeflerine ulaşması için kimsenin inayetine, lütfuna ihtiyaç duymayacağını ifade ederek, TEKNOFEST'te neler yapıldığını görüldüğünü, gençliğin bunları başardığını dile getirdi.Bir üretim merkezine gittiğinde 600-650 genç mühendisin gece saatlerinde de halen çalıştıklarını görünce "Demek ki durmak yok yola devam" dediklerini anladığını belirten Erdoğan, azmin önünde hiçbir şeyin duramayacağını vurguladı.Erdoğan, 17 yıldır yapılan yatırımların, ortaya konulan icraatların, gerçekleştirilen reformların, neticelendirilen değişimlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunu açtıklarını dile getirerek, "Gençlerimiz bu yoldan ilerleyerek 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerdir." dedi.Akıncı ve Su 35 uçaklarına görünce insanlığın ne kadar ilerlediğini gördüğünü ifade eden Erdoğan, batının ilmini alacaklarını ve bunun amaç edinileceğini kaydetti.Erdoğan, TEKNOFEST'in başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, gençlere, teknoloji sevdalılarına, bilim adamlarına ve araştırmacılara da teşekkür etti. Erdoğan, yarışmalarda dereceye giren gençlere tebriklerini sundu.NotlarGencinden yaşlısına her yaştan vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul ödül törenine yoğun ilgi gösterdi.TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirin yarışmalarda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini takdim eden Erdoğan'a Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri öğrencileri plaket takdim etti.Erdoğan ve Emine Erdoğan, beraberindekilerle Akıncı SİHA'yı ziyaret etti. Erdoğan, Akıncı SİHA'ya imza attı.Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, torunları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Akıncı İHA önünde aile fotoğrafı çektirdi.Daha sonra Erdoğan vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti, çocuklara ve gençlere oyuncak ile satranç seti dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakanlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, festival kapsamında gerçekleştirilen Solo Türk'ün gösteri uçuşunu da izledi.(Bitti)