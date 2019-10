Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri arkalarında devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa bu milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir"" Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir""Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu son iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır""Suriye'ye bakıldığında sadece insan gören,sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiyedir""Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır""Türkiyenin gücü; bekası söz konusu olduğunda birlik beraberlik kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor""Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar asıl gücümüzü milletimizin birlik beraberliğini hedef alıyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı kahramanlarını Külliyenin girişinde karşıladıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri arkalarında devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa bu milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar asıl gücümüzü milletimizin birlik beraberliğini hedef alıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul töreni düzenledi.Kabul töreni ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapılırken törene; Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman askerler de davet edildi.Denizli'deki bahçesinden topladığı elmaları Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek güvenlik güçlerine teslim eden Muhammet Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde tepeye diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandıran 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe ve Diyarbakır HDP binası önünde dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan Hacire Akar da davetliler arasında yer aldı.Beş bin kişinin davet edildiği kabul töreninde Barış Pınarı Harekatına katılan kahraman askerler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu girişinde karşılandı."Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir"Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreninde konuşan Erdoğan yurtiçi ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bugünde ülkesini ve milletinin geleceği ezanı bayrağı kutsalları söz konusunda olduğunda gözünün kırpmadan şehadete yürümeye hazır 82 milyon vatandaşımız var. Milletimiz Bu konudaki kararlılığını 15 Temmuz başta olmak üzere istikbaline ve istiklaline el uzatılan her durumda göstermiştir. Terör örgütleri arkalarında devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa bu milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir. Son yıllarda Suriye'de Yürüttüğümüz Fırat Kalkanı,Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan kendi kararlarıyla ve imkanıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir. Rabbime şahsıma böyle bir milletin evladı olma şerefini bahsettiği için ne kadar hamd etsem azdır" dedi."Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor"Batı dünyasının Terör örgütlerine karşı olan iki yüzlü tutumunu eleştiren Erdoğan,"Ülkemizin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucunun batı başta olmak üzere terör örgütlerine karşı sergilenen iki yüzlü tavrı da tüm açıklığı ifşa etmiş olmasıdır. Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan Batılı liderlerin neredeyse hiç biri terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Yurt dışı temsilciliklerimize yapılan önemli bir kısmı şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda bir gayret göstermediler. Tam tersine teröristler bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi. Bizi arayanlar,teröristleri korumak, kurtarmak için nefes tükettiler. Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu söylüyorsa, açık söylüyorum; yalan söylüyor" dedi."Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır""Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu son iki haftalık süreçte ortaya çıkmıştır" diyen Erdoğan," Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören ilkel anlayış, tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Özellikle Suriye, ile ilgili hesabı olan güçlerin mücadele alanı pazarlık malzemesi haline dönüşmüştür. Suriye'ye bakıldığında sadece insan gören,sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiyedir. Biz insan olmanın Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz. Gerekirse bedel ödeyeceğiz ama asla çocuklarımızı mahcup edecek, onların yüzünü kızartacak evlatlarından utandıracak yanlışa düşmeyeceğiz Sömürü zulüm olmayan, adaleti devlet ve toplum hayatının merkezine yerleştiren bir miras bırakmıştır. Bizim milletimiz kadar büyük soykırıma uğramış adaletsizlik yaşamış başka millet yoktur. Biz buna rağmen medeniyetimizin ve tarihimizin emrettiği sınırların dışına hiçbir zaman çıkmadık çıkmıyoruz. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in 'Biz savaşı öldüğümüz gün değil, düşmanlarımıza benzediğimiz gün kaybederiz ' sözü duruşumuzun en yalın ifadesidir" diye konuştu.Türkiye'nin Suriye politikasının hiç bir zaman farklı amaçlar içermeyeceğini belirten Erdoğan,"Biz asla onlar gibi olmayacağız. Kendimiz gibi davranmaya devam edeceğiz. Biz bu sayede 2200 yıldır kesintisiz bir devlet olmayı başardık. Bu sayede 1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam medeniyetinin en güçlü temsilcisi olmayı başardık.Bu sayede bin yıldır yaşadığımız coğrafyamızda sürekli daha derine inen kökler salmayı başardık. Petrolümüz, doğalgazımız kayda değer başka doğal kaynağımız, sömürgemiz yakın tarihe kadar yeterli alt yapımız olmadığı halde başımız dik yaşamayı başardık bu topraklarda. Çünkü biz rol yapmıyoruz, PR yapmıyor illüzyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin özünde insani yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Bugüne kadar hep önce insan dedik öyle demeye devam edeceğiz. Rabbim hak adalet vicdan adalet yolundan ayırmasın . Türkiyenin gücü; bekası söz konusu olduğunda birlik beraberlik kardeşlik içinde hareket edebilme kabiliyetinden geliyor. Doğrudan ülkemize saldırmakla hedeflerine ulaşamayanlar asıl gücümüzü milletimizin birlik beraberliğini hedef alıyor" ifadelerini kullandı.Mutabakatlar çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan,"Bu görüşmelerle birlikte en kısa zamanda neticeye varmayı hedefliyoruz. Bizim tek hedefimiz var. Terör örgütlerini buradan temizlemek için oradayız. Bu terör örgütleri bizi taciz ediyor, rahatsız ediyor. Onlar bizi rahatsız ettiği için oradayız. Bu terör örgütlerinden onları kurtarmak için oradayız.