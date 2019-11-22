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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütleri YPG/PYD/PKK'ya gereken dersin verildiğini belirterek, "Terör örgütüne verilen 33 bin TIR silah verildi, yerleri bulduk, topluyoruz

22.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'ya gerekli dersin verildiğini belirterek, "Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silah verildi, yerleri bulduk, topluyoruz." dedi.

"KİRAZ'I DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Kiraz'da gelecek çok daha başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, yükleneceğiz. Kiraz'ı daha ileri taşıyacağız. Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdik. Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz. Gerekli görüşmeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz'ı sevmiyor. Kiraz'a destek vermiyor. Biz Kiraz'ı yalnız bırakmadık bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"MEHMETÇİĞİMİZ ŞU AN DESTAN YAZIYOR"

Her zaman "Bizi asla bölemeyecekler" dediğini anımsatan Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Terör örgütlerine gereken dersi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te verdik mi? Şimdi Kuzey Suriye'de veriyor muyuz? Barış Pınarı Harekat ile orada, YPG/PYD/PKK'ya gereken dersi verdik mi, veriyor muyuz? Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Suriye Milli Ordusu ile beraber burada Mehmetçiklerimizin verdiği bu mücadele, evelallah tarihe bir kayıttır. Mehmetçiğimiz evelallah şu anda destan yazıyor. Teröre prim vermedik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silah verildi, yerleri bulduk, topluyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz

YPG, Politika, Güncel


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