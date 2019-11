Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörist masumların kanını döken kişidir. Müslüman'dan terörist olmaz"-"Birinci fitne mezhep mensubiyetinin kimi yerlerde başlı başına bir din haline getirilmiş olmasıdır"-Bizim tek dinimiz İslamdır diğer her şey ondan sonra gelir. Mezheplerin farklı bir yere oturulması farklı niyetlere hizmet ettiğine inanıyorum. Sayıları 2 milyara yaklaşan İslam ümmetini bölen mezhep ayırımını bir an önce çözmemiz gerekiyor"-"Utanmadan İslami terör ifadesini kullanan batının önce aynaya bakması lazım eğer terörist arıyorsan onlar sizde"-"Şu an batının bir çok ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ orada… Kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. İslamın adını kullanarak terör faaliyeti sürenlerin altını kazıyın altın hep İslam düşmanları çıkacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Kaynak: İHA