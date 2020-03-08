Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nin bugün faaliyete geçerken, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Açılışın ardından ilk test sürüşünü de gerçekleştiren Erdoğan, sürüş esnasında Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçını takip etti.
08.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından otoyoldaki ilk test sürüşünü de gerçekleştirdi.
Sürüş esnasında vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan ve onları selamlamayı ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da futbola olan tutkusunu gözler önüne serdi.
RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI TAKİP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü sırasında Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının son anlarını radyodan takip etti. Erdoğan'ın bu anları kameralara yansıdı.
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Marmara, Kınalı, Spor
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