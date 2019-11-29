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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında hatıra ağacı dikimi sırasında bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti.

29.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:36

Recep Tayyip Erdoğan, 'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal, Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Komutanlığına gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Komutanlık bahçesine hatıra ağacı dikerek can suyu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

TEZKERESİNE 10 GÜN KALAN ASKERE KALEM HEDİYE ETTİ

Ağaç dikimi sırasında bahçıvan olarak görev yapan asker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin on gün sonra tezkere alacağını söylemesi üzerine, kalemini hediye etti. Komutanlıktan ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Cumhurbaşkanı, İstanbul, Maliye, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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