Haberler » Güncel » - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul ettiBELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.

09.10.2019 01:06
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti
BELGRAD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek Türkiye Sırbistan Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi Belgrad Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:01 Adana merkezli dev suç örgütü operasyonu: 74 gözaltı kararı
06:57 Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
06:54 Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
06:54 Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
06:44 Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
06:32 Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...
05:54 RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı