Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...' alt='Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...'/>