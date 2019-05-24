24.05.2019 22:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini..." alt=" Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ticari araçlarda ÖTV'nin sıfırlanması) Bu uygulamanın süresini..."/> Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA