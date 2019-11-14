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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi.

14.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:20Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İHA objektifine yansıyan görüntüleri izletti
Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren videoyu izlettirdi. Videoda, terör saldırılarında İhlas Ajansı'nın (İHA) objektifine yansıyan görüntüler de yer aldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mazlum Kobani, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

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