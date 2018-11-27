Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Arjantin
'de düzenlenecek G20 zirvesinde ABD
Başkanı Donald Trump
ile görüşecek. Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Kasım'da Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağını ifade etti. Sanders, Trump'ın ikili temasları kapsamında Rusya
devlet Başkanı Vladimir Putin
, Japonya
Başbakanı Şinzo Abe, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile görüşeceğini belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, ABD Başkanı Trump'ın, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la görüşeceğini duyurdu. Bolton, Trump'ın Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını ifade etti. Öte yandan, Trump'ın G20 zirvesi kapsamında ABD ile Çin
'in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak artırmasının ardından ilk kez Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile bir araya gelmesi bekleniyor.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
Amerika Birleşik Devletleri,Recep Tayyip Erdoğan,Donald Trump