Cumhurbaşkanı erdoğan, trump ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Türkiye ve ABD arasında sağlanan mutabakatın gereklerinin yerine getirilmemesinden duyulan rahatsızlığın iletildiği görüşmede iki lider önümüzdeki ay Washington'da bir araya gelmeyi kararlaştırdı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN WASHİNGTON'A GİDECEK

Erdoğan görüşmede Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağını belirtti. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığı Trump ile paylaştı. Erdoğan-Trump ikilisi, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Haber: Arda ERDOĞAN/ ANKARA,