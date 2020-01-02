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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

02.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulamışlar; ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kalmışlardır."



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika

Kaynak: DHA

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