Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
31.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump'ın bugün telefonda görüştüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alınmıştır. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider, salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırmıştır."
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Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel