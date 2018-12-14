Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Telefonda Görüştü

Gülseli KENARLI/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD
Başkanı Donald Trump
telefonda görüştü. İki lider arasında bu akşam bir telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye
'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Trump'a Türkiye
'nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.
Görüntü Dökümü:
-ARŞİV
14 Aralık 2018 Cuma 18:09