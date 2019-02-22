Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Telefonla Görüştü

Gülseli KENARLI/ <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> DHA<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/amerika-birlesik-devletleri-baskani/' title='Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'>Amerika Birleşik Devletleri Başkanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/donald-trump/' title='Donald Trump'>Donald Trump</a> bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.<br><br>Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili meseleler ve <a class='keyword' href='/suriye/' title='Suriye'>Suriye</a>'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi. <br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Erdoğan</a>'ın, ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği belirtildi.<br><br>İki liderin, <a class='keyword' href='/abd/' title='ABD'>ABD</a>'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. Ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.