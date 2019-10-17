Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta kullandığı ifadeler tepki topladı. CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, 'üst düzey' Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri canlı yayında aktardı. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubuna sinirlenerek, çöpe attı.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Alkan, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının mektuba tepki olarak "9 Ekim'de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı" ifadelerini kullandığını belirtti.

TRUMP'IN ARABULUCULUK TEKLİFİNE SERT ÇIKIŞ

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan, mektuba gelen yanıtı şu şekilde aktardı:

9 Ekim'de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğu belirtildi. Trump'ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını arabuluculuk teklifi ile Erdoğan'a bir şey yaptıramayacağını görmüş olduğunu ifade ediyor kaynaklar ama 9 Ekim'de yazıldığı ortaya çıkan mektuba en net cevabın da 9 Ekim saat 16:00 itibarıyla Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı olduğu ifade edildi.

TRUMP MEKTUBUNDA NE YAZDI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istiyor.





Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump

TRUMP, ÖCALAN'IN MANEVİ OĞLU TERÖRİST MAZLUM İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trump'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğünü açıklamıştı.

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, ABD'liler tarafından "General Mazlum" olarak anılıyor. Mazlum, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.