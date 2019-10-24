Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın skandal mektubuna tepki gösterdi: Mektubu yanımızda götürüp göstereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istemişti. Canlı yayında açıklama Erdoğan, Trump'ın mektubuna tepki gösterip, "Ayın 13'ünde Amerika'ya gideceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz." şeklinde konuştu.

"MEKTUBU YANIMDA AMERİKA'YA GÖTÜRECEĞİM"

Trump'ın skandal mektubunu eleştiren Cumhurbaşkanı, "Sayın Trump benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar mümkün olduğunca dürüst davrandı. Teröristin ona gönderdiği mektubu bana göndermesi. Bu tavrını kınadım. Ayın 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmeleri yapacağız. Bu mektubu da yanımızda getirip kendisine göstereceğiz. Sayın Putin'e de söylediğim bir şey var. Ben bir teröristle masaya oturmam. Herhangi bir terör örgütünü aracı olarak asla kabul etmem" dedi.

"TERÖRİSTLERLE MASAYA OTURACAK KADAR ALÇALMADIK"

"Benim bugüne kadar öğrendiğime göre sadece devletler arasında savaş olur." diyen Erdoğan, "Siz bir terör örgütünün başı ile müzakere etmezsiniz ama devletler arasında oturur müzakereleri yaparsınız. O zaman dedi ben Pence ve Pompeo'yu gönderiyorum dedi. Bu heyet geldi, görüştük. Türkiye Cumhuriyeti devleti asla terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmamıştır. Orada 120 saat dedik. 120 saat doldu, ondan sonra da Rusya ile yaptığımız anlaşmanın süreci başladı. O da 150 saat ve devam ediyor. 13'ünde ABD seyahatini gerçekleştireceğiz. Bir çok konuda görüşeceğiz. Şu anda yaptırımların kaldırıldığını, kalktığını Sayın Trump açıkladı. 13'ünde Amerika'ya gitmemize mani bir hal kalmadı. Onun için gideceğiz. Orada daha önceki samimi tablolarımızı inşallah gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN MEKTUBUNDA NE YAZIYOR?

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump

TRUMP, ÖCALAN'IN MANEVİ OĞLU TERÖRİST MAZLUM İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trump'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğünü açıklamıştı.

Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, ABD'liler tarafından "General Mazlum" olarak anılıyor. Mazlum, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.