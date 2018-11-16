Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD
Başkanı Donald Trump
akşam saatlerinde telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı
cinayeti, ABD'de devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye
'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ABD Başkanı Trump'a, Kaliforniya
'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti. Cemal Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve olayın örtbas edilmesine izin verilmemesi hususunda mutabık kalan iki lider, tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda, Türkiye Cumhuriyeti
ve ABD'nin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının önemini vurguladı. İki lider, Münbiç
yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK
terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi. Fransa
'da gerçekleştirdikleri görüşmede ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, ülkeleri arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi noktasında kararlılıklarını teyit etti.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri,Donald Trump