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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ele alındı. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü - Haberler

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