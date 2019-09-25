Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

25.09.2019 20:35Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı. Liderler program kapsamında birlikte fotoğraf çektirdi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, New York, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:03 Konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
22:02 Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş
22:02 Saman yüklü kamyon seyir halinde alev aldı
22:00 - New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
22:00 Sivas'ta 45 araç sürücüsüne sigara cezası
22:00 Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar
21:59 - Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi