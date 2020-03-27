Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSİ 22.00'de koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklayacak
27.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı başvurulması planlanan ilave tedbirleri açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSİ 22.00'de konuşması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı yaptığı açıklamada Türkiye'de daha ileri tedbirlere ihtiyaç olduğunu söylemiş; çalışma saatleri, günleri ve tatillerin düzene konması gerektiğini ifade etmişti. Bakan ayrıca Bilim Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğu bilgisini vermişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı yaptığı açıklamada Türkiye'de daha ileri tedbirlere ihtiyaç olduğunu söylemiş; çalışma saatleri, günleri ve tatillerin düzene konması gerektiğini ifade etmişti. Bakan ayrıca Bilim Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğu bilgisini vermişti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Türkiye, Dünya